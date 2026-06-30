Сборная Германии повторила антирекорд 64-летней давности

Сборная Германии впервые с 1962 года вылетела с ЧМ на первой стадии плей-офф

Минувшей ночью сборная Парагвая в матче плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года по пенальти обыграла сборную Германии.

Для сборной Германии вылет на первой стадии плей-офф мирового первенства стал первым за 64 года. Предыдущий раз национальная команда ФРГ выбыла в первой игре навылет от Югославии со счетом 0:1.

Отметим, что на том мундиале первой стадией плей-офф стал четвертьфинал.

Основное время игры 1/16 финала ЧМ-2026 Германия — Парагвай завершилось вничью — 1:1.

В серии пенальти парагвайцы сначала вели со счетом 3:2 с двумя отбитыми Хилем ударами соперников, но последние два удара в основной серии отразил уже Мануэль Нойер и ФРГ сравняла счет. Однако шестым ударом Та пустил мяч выше ворот, Хосе Канале не промахнулся, и Парагвай вышел в 1/8 финала.

Ранее на ЧМ-2026 определилась первая пара плей-офф 1/8 финала.