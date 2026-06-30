Сборная Германии 12 лет не может выйти в 1/8 финала ЧМ

Сборная Германии в третий раз подряд не смогла выйти в 1/8 финала ЧМ

Минувшей ночью сборная Парагвая в матче плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года по пенальти обыграла сборную Германии.

Для сборной Германии текущий мундиаль стал третим кряду, когда она не смогла пройти в число 16 лучших сборных. На мировом первенстве 2018 года в России немцы остановились на стадии группового этапа, спустя четыре года в Катаре четырехкратные обладатели трофея Кубка мира также не смогли выйти в плей-офф.

Два предыдущих турнира проходили в формате 32 сборных. ЧМ-2026 стал первым, где участвуют 48 команд, таким образом первой стадией плей-офф, куда смогли квалифицироваться немцы, стала 1/16 финала.

Основное время игры Германия — Парагвай завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти парагвайцы сначала вели со счетом 3:2 с двумя отбитыми Хилем ударами соперников, но последние два удара в основной серии отразил уже Мануэль Нойер и ФРГ сравняла счет. Однако шестым ударом Та пустил мяч выше ворот, Хосе Канале не промахнулся, и Парагвай вышел в 1/8 финала.

В следующем раунде южноамериканцы сыграют со сборной Франции или Швеции.

Ранее в Германии обвинили судью в сенсационном вылете с ЧМ-2026.