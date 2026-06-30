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ЧМ-2026
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В Германии обвинили судью в сенсационном вылете с ЧМ-2026

Тренер Германии Нагельсманн обвинил судью в поражении от Парагвая на ЧМ-2026
Brian Snyder/Reuters

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн остался недоволен работой арбитра в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, где сборная Парагвая в одержала победу в серии пенальти над его подопечными, передает Sport1.

По его словам, арбитр был обязан засчитывать отмененный на 102-й минуте из-за нарушения правил гол защитника Джонатана Та.

«Мы забили гол, а судья свистнул в ответ. Это скандал. Понятия не имею, что арбитр увидел. Это просто смешно. Это скандал. Это даже близко не фол», — заявил специалист.

Основное время игры завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти парагвайцы сначала вели со счетом 3:2 с двумя отбитыми Хилем ударами соперников, но последние два удара в основной серии отразил уже Мануэль Нойер и ФРГ сравняла счет. Однако шестым ударом Та пустил мяч выше ворот, Хосе Канале не промахнулся, и Парагвай вышел в 1/8 финала.

В следующем раунде южноамериканцы сыграют со сборной Франции или Швеции.

Ранее канцлер Германии поздравил сборную с вылетом на ЧМ-2026.

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