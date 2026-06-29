Германия и Парагвай объявили стартовые составы на матч 1/16 финала ЧМ

Стали известны составы сборных Германии и Парагвая на матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

Германия: Нойер, Рюдигер, Та, Киммих, Браун, Нмеча, Хаверц, Ундав, Павлович, Вирц, Зане.

Парагвай: Хиль, Касерес, Алонсо, Канале, Бобадилья, Галарса, Энсисо, Авалос, Гомес, Альмирон, Кубас.

Встреча начнется 29 июня в 23:30 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее кот-оракул предсказал вылет Аргентины с ЧМ-2026.