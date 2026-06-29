Бразилия уступает Японии в 1/16 финала ЧМ

Сборная Бразилии уступает Японии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

После первого тайма счет 1:0 в пользу Японии. Единственный мяч забил Каисю Сано. Он отличился на 29-й минуте.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Победитель этой пары в 1/8 финала сыграет с победителем пары Кот-д'Ивуар — Норвегия.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее тренер петербургского «Зенита» назвал фаворитов ЧМ-2026.