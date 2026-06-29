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«Зенит» подписал контракт с бразильцем

«Зенит» объявил о трансфере нападающего Фелипе Аугусто
Trabzonspor/X

Петербургский «Зенит» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с бразильским футболистом турецкого «Трабзонспора» Фелипе Аугусто.

Контракт Аугусто с «Зенитом» рассчитан на четыре года с опцией продления еще на один сезон. В прошлом сезоне Аугусто провел 40 матчей, забив 15 мячей.

«Считаю, что приехать сюда — большой шаг в карьере. Я играл в Бельгии, Турции, представляю, что такое европейский футбол. Это большой вызов для меня. Некоторое время назад начались контакты. Я сразу заявил о большом желании перейти в «Зенит», — заявил Аугусто.

Петербургский «Зенит» явялется действующим чемпионом Российской премьер-лиги. Второе место занял «Краснодар».

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