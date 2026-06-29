Медведев вышел во второй круг Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл хорвата Марина Чилича на старте Уимблдона.

Матч, который продолжался 1 час 48 минут, завершился со счетом 6:1, 6:2, 6:4.

Соперником Медведева во втором круге будет испанец Даниэль Мерида.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Медведев является победителем Открытого чемпионата США 2021 года и финалистом шести турниров Большого шлема. В активе теннисиста 23 титула ATP в одиночном разряде, включая Итоговый турнир ATP 2020 года, а также победы в Кубке Дэвиса и ATP Cup 2021 года в составе сборной России. С начала 2026 года тренируется под руководством шведа Томаса Юханссона.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Медведев остался на девятом месте в рейтинге ATP.