Тренер «Зенита» назвал фаворитов ЧМ-2026

Помощник главного тренера петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук назвал Францию и Испанию фаворитами чемпионата мира, передает Sport24.

«Склоняюсь к тому, что Франция и Испания являются фаворитами. Я изначально понимал, что это будут сборные, которые покажут остроту, но Испания пока меня не впечатляет», — сказал Тимощук.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее сборная Канады обыграла ЮАР в 1/16 финала чемпионата мира.