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Известный футболист занимался мастурбацией под голосовые сообщения с оскорблениями чернокожих

Футболист Руджери мастурбировал под голосовые сообщения с оскорблениями чернокожих
IMAGO/Tomas Sisk/Global Look Press

Футболист мадридского «Атлетико» Маттео Руджери просил девушек «записывать ему богохульные голосовые сообщения», а также сообщения «с оскорблениями чернокожих людей», сообщает Спортс» со ссылкой на иностранные СМИ.

Футболист начинал мастурбировать, когда получал нужные сообщения. Одна из девушек рассказала, что он отправил ей аудиосообщение, где «слышны звуки мастурбации».

В прошлом сезоне Руджери провел в чемпионате Испании 26 матчей, отдав три голевые передачи.

В 2021 году Федерация футбола Франции наказала игроков лондонского «Арсенала» Вильяма Салиба и английского «Брайтона» Ульрика Энеме за съемку откровенного видео.

Салиба получил условную дисквалификацию на один месяц. Наказание распространяется на матчи национальной команды. Энеме получил 3 месяца дисквалификации в сборной, 1 из которых условно. На клубном уровне игроки смогли выступать без ограничений.

Ранее Тайсон Фьюри назвал себя похотливым дьяволом.

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