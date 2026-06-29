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Экс-тренер сборной России заявил, что Роналду не играет на команду

Экс-тренер сборной России Крикунов: Роналду не играет на команду
Pedro Nunes/Reuters

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов заявил, что футболист сборной Португалии Криштиану Роналду не играет на команду, передает «Советский спорт».

«Роналду играет на себя, не командный. Месси — лучший футболист в истории. Он на самом деле заслуживает такого звания. Вспомните его самый результативный год. Он забил 90 мячей», — сказал Крикунов.

3 июля Португалия сыграет с Хорватией в 1/16 финала чемпионата мира.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

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