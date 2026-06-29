Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Спорт

Российский тренер назвал одного из фаворитов чемпионата мира

Тренер Непомнящий назвал Аргентину одним из фаворитов ЧМ-2026
Claudia Greco/Reuters

Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что Аргентина является одним из фаворитов чемпионата мира 2026 года, передает НСН.

«В топ ворвалась Аргентина, которая, в отличие от других южноамериканских команд, играет все лучше и лучше», — сказал Непомнящий.

Матч 1/16 финала чемпионата мира между Аргентиной и Кабо-Верде состоится 4 июля.

Сборная Аргентины одержала победу над командой Иордании в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира со счетом 3:1.

На 19-й минуте полузащитник аргентинцев Джовани Ло Чельсо открыл счет. На 31-й минуте Лаутаро Мартинес реализовал пенальти и удвоил преимущество. На 55-й минуте форвард Иордании Мусса Аль-Тамари отыграл один мяч. На 80-й минуте Лионель Месси установил окончательный счет, забив свой шестой гол на турнире.

Аргентина набрала девять очков в трех матчах и заняла первое место в группе J. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Ранее кот-оракул предсказал вылет Аргентины с ЧМ-2026.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Деньги есть, но тратить страшно. Почему накопления становятся источником стресса
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!