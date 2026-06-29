Российский тренер назвал одного из фаворитов чемпионата мира

Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что Аргентина является одним из фаворитов чемпионата мира 2026 года, передает НСН.

«В топ ворвалась Аргентина, которая, в отличие от других южноамериканских команд, играет все лучше и лучше», — сказал Непомнящий.

Матч 1/16 финала чемпионата мира между Аргентиной и Кабо-Верде состоится 4 июля.

Сборная Аргентины одержала победу над командой Иордании в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира со счетом 3:1.

На 19-й минуте полузащитник аргентинцев Джовани Ло Чельсо открыл счет. На 31-й минуте Лаутаро Мартинес реализовал пенальти и удвоил преимущество. На 55-й минуте форвард Иордании Мусса Аль-Тамари отыграл один мяч. На 80-й минуте Лионель Месси установил окончательный счет, забив свой шестой гол на турнире.

Аргентина набрала девять очков в трех матчах и заняла первое место в группе J. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Ранее кот-оракул предсказал вылет Аргентины с ЧМ-2026.