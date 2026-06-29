Хабиб рассказал, сможет ли Япония обыграть Бразилию на ЧМ

Хабиб не исключил, что Япония одолеет Бразилию на ЧМ

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов в своем Telegram-канале не исключил, что Япония обыграет Бразилию в 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

«В крайнем товарищеском матче японцы одолели Бразилию, очень интересный матч ожидается. На Анчелотти колоссальное давление, японцы выйдут расслабленно играть свой футбол, что не скажешь про Бразилию», — написал Хабиб.

Встреча состоится 29 июня. Команды выйдут на поле в 20:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Винисиус пообещал сделать все для победы Бразилии на ЧМ.