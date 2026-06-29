Винисиус пообещал сделать все для победы Бразилии на ЧМ

Винисиус: Бразилия уже долго ждет шестую победу на чемпионате мира

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор заявил, что нынешнее поколение футболистов приложит максимум усилий для завоевания шестого титула чемпионата мира в истории. Его слова передает Globo.

«Нынешнее поколение очень старается поднять Бразилию на вершину. Анчелотти дает нам свободу, спокойствие и надежду вернуться на вершину. Опытные футболисты предоставляют молодым свободу, чтобы мы могли проявить себя», — сказал Винисиус.

Встреча состоится 29 июня. Команды выйдут на поле в 20:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее экс-футболист «Спартака» назвал Бразилию одним из фаворитов ЧМ.