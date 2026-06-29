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В Госдуме высказались о давлении на World Gymnastics из-за допуска россиян

Журова заявила, что Европа влияет на World Gymnastics из-за ситуации с флагом РФ
Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что письмо ряда европейских федераций с требованием запретить российским гимнасткам выступать с флагом и гимном вызвано желанием оказать давление на Международную федерацию гимнастики (World Gymnastics), передает РИА Новости.

«Международная федерация гимнастики оперативно не отреагировала на нарушение правил проведения соревнований в Румынии, и они подумали, что можно продолжить и давление на нее, и бойкот россиян и белорусов. И сейчас они стараются отработать эту ситуацию и прощупывают почву, смотрят — получится, не получится», — сказала Журова.

28 июня Федерация гимнастики Германии вместе с еще десятью странами обратилась к Европейскому гимнастическому союзу с требованием вынести на голосование вопрос о запрете россиянам и белорусам выступать с национальной символикой.

18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном. Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. 24 мая Европейский гимнастический союз признал решение Международной федерации гимнастики по отмене ограничений на выступление спортсменов России и Белоруссии.

Ранее в Кремле одним словом отреагировали запрет на флаг России на Кубке мира по гимнастике.

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