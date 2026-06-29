Непомнящий рассказал о надежде стать чемпионом мира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий заявил, что его главная цель заключается в завоевании титула чемпиона мира. Его слова передает РИА Новости.

«Моя приоритетная задача на ближайшее время — постараться пробиться в турнир претендентов. Я не оставляю надежд стать чемпионом мира», — сказал Непомнящий.

Действующий чемпион мира — представитель Индии Гукеш Доммараджу. В конце 2026 года он встретится в матче за корону с претендентом из Узбекистана Жавохиром Синдаровым.

Непомнящий — двукратный чемпион России (2010, 2020), чемпион Европы (2010), двукратный победитель командного чемпионата мира (2013, 2019), а также участник двух матчей за звание чемпиона мира (2021, 2023).

В начале 2025 года впервые в истории титул чемпиона мира по блицу был разделен между Непомнящим и Карлсеном. В финальном поединке Карлсен одержал победу в первых двух партиях, однако Непомнящий ответил двумя выигрышами подряд. В трех последующих дополнительных партиях была зафиксирована ничья, после чего Карлсен предложил Непомнящему разделить титул чемпиона мира.

Ранее Непомнящий отказался жать руку американцу на глазах у всех.