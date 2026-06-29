Проклявший Кейна колдун предсказал сенсационный вылет сборной Аргентины с ЧМ-2026

Ганский колдун Нана Кваку Бонсам в своих соцсетях заявил, что команда Кабо-Верде в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу выбьет действующего чемпиона мира Аргентину.

Колдун подчеркнул, что результат предстоящего противостояния в 1/16 финала уже предопределен свыше. Он также выразил уверенность в итоговой победе сборной Португалии на турнире.

Матч Аргентины и Кабо-Верде состоится 4 июля.

Сборная Аргентины одержала победу над командой Иордании в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира со счетом 3:1.

На 19-й минуте полузащитник аргентинцев Джовани Ло Чельсо открыл счет. На 31-й минуте Лаутаро Мартинес реализовал пенальти и удвоил преимущество. На 55-й минуте форвард Иордании Мусса Аль-Тамари отыграл один мяч. На 80-й минуте Лионель Месси установил окончательный счет, забив свой шестой гол на турнире.

Аргентина набрала девять очков в трех матчах и заняла первое место в группе J. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Ранее колдун взял ответственность за вылет сборной Турции с ЧМ.