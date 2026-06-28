Сборная Канады обыграла ЮАР в 1/16 финала чемпионата мира

Сборная Канады со счетом 1:0 обыграла ЮАР в 1/16 финала чемпионата мира

В матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу сборная Канады обыграла ЮАР.

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Стефен Эуштакиу. Он отличился в компенсированное ко второму тайму время.

В 1/8 финала Канада сыграет с победителем пары Марокко — Нидерланды. Этот матч состоится 30 июня.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее экс-футболист «Спартака» назвал Бразилию одним из фаворитов ЧМ.