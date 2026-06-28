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ЧМ-2026
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Алжир и Австрию заподозрили в договорном матче на чемпионате мира

Бывший футболист ЦСКА Кузнецов: Алжир и Австрия договорились сыграть вничью
Pedro Nunes/Reuters

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной СССР Дмитрий Кузнецов предположил, что Австрия и Алжир договорились сыграть вничью в матче третьего тура чемпионата мира, передает Rusfootball.

«Можно поверить в такие 3:3 без предварительной договоренности? Думаю, на уровне федерации такие вопросы. Другое дело, как донести игрокам. Было же видно, когда Алжир забил случайно, парни во время празднования всё друг другу сказали», — заявил Кузнецов.

Игра прошла на «Эрроухед Стэдиум» в Канзас-Сити и завершилась со счетом 3:3. В составе европейцев отличились Марсель Забитцер, Марко Арнаутович и Саша Калайджич, у африканцев голы на счету Рияда Мареза, оформившего дубль, и Рафика Бельгхали.

После этой игры австрийцы и алжирцы набрали по четыре очка и успешно квалифицировались в 1/16 финала мундиаля.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее определились пары 1/16 финала ЧМ-2026.

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