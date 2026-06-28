Тренер сборной Португалии объяснил, почему Роналду играет без замен

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес заявил, что для Криштиану Роналду не проблема отыграть полный матч, передает Goal.

«Криштиану привык оказываться в нужном месте в нужное время. Для Криштиану не проблема отыграть все 90 минут», — сказал Мартинес.

В 1/16 финала Португалия встретится с Хорватией 3 июля.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира Португалия сыграла вничью с Колумбией. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее тренер сборной Ганы назвал формат ЧМ вульгарным.