В России футбольный матч остановили из-за роя пчел

Матчтч ЮФЛ Центр был остановлен из-за роя пчел на поле, сообщает Telegram-канал Российского футбольного союза.

Встреча между орловской «Академией футбола им. Ю.П. Семина» и СШОР «Белгород» была прервана на шесть минут.

После паузы команды доиграли без происшествий – в итоге клуб из Орла выиграл матч со счетом 2:1.

«Примечательно, что директора орловской академии зовут Пчелкин Николай Николаевич», — пошутила пресс-служба РФС.

В сентябре 2025 года нашествие пчел помешало проведению международного футбольного матча в Танзании.

Инцидент произошел в рамках предсезонного клубного турнира, в котором сошлись команда города Абуджа и футбольный клуб «ЖКУ». При счете 1:1 в концовке второго тайма на поле вылетел рой пчел, из-за чего игра была прервана. Футболистам для того, чтобы не получить укусов, пришлось лечь лицом в газон и прикрыть оголенные части тела.

Ранее испанский футболист был госпитализирован из-за проглоченной пчелы.