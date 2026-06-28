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ЧМ-2026
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Тренер сборной Ганы назвал формат ЧМ вульгарным

Тренер сборной Ганы Кейруш назвал новый формат ЧМ вульгарным
РИА «Новости»

Главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш раскритиковал новый формат чемпионата мира по футболу, передает The Athletic.

«Количество команд в плей-офф могут превратить турнир в нечто вульгарное и обыденное. Если так много команд проходят отбор, сохраняет ли он свою ценность?» — сказал Кейруш.

Сборная Хорватии переиграла Гану в матче третьего тура чемпионата мира по футболу 2026 году.

Игра прошла на стадионе «Линкольн Файненшл Филд» в Филадельфии, штат Пенсильвания, и завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Петар Сучич и Никола Влашич. У ганцев гол на счету Деррика Люккассена.

В 1/16 финала Гана сыграет с Колумбией.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее ганский колдун взял на себя ответственность за вылет сборной Турции с чемпионата мира.

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