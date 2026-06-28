Тренер сборной Ганы назвал формат ЧМ вульгарным

Главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш раскритиковал новый формат чемпионата мира по футболу, передает The Athletic.

«Количество команд в плей-офф могут превратить турнир в нечто вульгарное и обыденное. Если так много команд проходят отбор, сохраняет ли он свою ценность?» — сказал Кейруш.

Сборная Хорватии переиграла Гану в матче третьего тура чемпионата мира по футболу 2026 году.

Игра прошла на стадионе «Линкольн Файненшл Филд» в Филадельфии, штат Пенсильвания, и завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Петар Сучич и Никола Влашич. У ганцев гол на счету Деррика Люккассена.

В 1/16 финала Гана сыграет с Колумбией.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее ганский колдун взял на себя ответственность за вылет сборной Турции с чемпионата мира.