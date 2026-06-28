ФИФА отреагировала на обвинения в изнасиловании в отношении капитана сборной Кабо‑Верде

ФИФА об обвинении капитана Кабо-Верде в изнасиловании: это очень серьезно

Международная федерация футбола выступила в своих соцсетях с заявлением по поводу обвинений в изнасиловании, выдвинутых в отношении капитана сборной Кабо‑Верде Райана Мендеша.

»ФИФА крайне серьёзно относится ко всем заявлениям о неправомерном поведении. В настоящее время мы не можем давать дальнейших комментариев», — говорится в сообщении.

Пострадавшая утверждает, что Мендеш зашел в ее номер, напал на нее, душил, бил и кусал ее, пока она пыталась защищаться, и изнасиловал ее.

Мендеш провел на чемпионате мира 2026 года три матча, не отметившись результативными действиями. В 1/16 финала Кабо-Верде сыграет с Аргентиной.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее экс-футболиста казанского «Рубина» обвинили в изнасиловании.