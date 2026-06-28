Семак назвал какую сборную ему жаль после группового этапа чемпионата мира

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что ему жаль сборную Ирана, передает «Чемпионат».

«Есть неожиданности на чемпионате мира. Это, например, достаточно ранний вылет сборной Турции. Пока рано судить, ведь не так много команд на этой стадии выбыли из турнира. Жаль сборную Ирана, которая не прошла дальше. Но все главные матчи впереди», — сказал Семак.

Сборные Египта и Ирана сыграли вничью в матче заключительного тура группы G на чемпионате мира по футболу — 2026. Махмуд Сабер после мощного начала от египетской сборной вывел ее вперед уже на пятой минуте, но вскоре Мехди Тареми заработал пенальти. Однако реализовать его капитан иранской сборной не смог, пробив в тот угол, куда прыгнул Мустафа Шобейр. Тем не менее через две минуты Рамин Резаян с острого угла поразил ворота египтян, восстановив равновесие — 1:1. Этот счет так и продержался до финального свистка.

Ранее капитан сборной Ирана обвинил ФИФА в желании вылета команды с ЧМ-2026.