Губерниев посоветовал Загитовой написать докторскую диссертацию

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев посоветовал российской фигуристке Алине Загитовой написать докторскую диссертацию, передает «Матч ТВ».

«Алина — девушка талантливая, надо приниматься за кандидатскую, а там и докторская не за горами. Алина прекрасна, очаровательна, умна, и я желаю ей всяческих удач. Ученье — свет, а неученье — тьма», — сказал Губерниев.

6 апреля фигуристка сообщила, что успешно защитила свой диплом. Она завершила обучение в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ). Это второе высшее образование спортсменки. В 2024 году Загитова окончила РАНХиГС по специальности «Продюсирование и культурная политика».

Загитова приостановила карьеру в 2019 году после выступления в финале серии Гран-при, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Ранее Загитова защитила еще один диплом.