Экс-игрок сборной России: Сперцян едет в Саудовскую Аравию заканчивать с футболом

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков заявил, что футболист «Краснодара» Эдуард Сперцян едет в чемпионат Саудовскую Аравию заканчивать с футболом, передает «Матч ТВ».

«Там просто было хорошее предложение по деньгам, с европейским предложением оно вряд ли могло сравниться. Парень однозначно едет туда заканчивать с футболом», — сказал Кирьяков.

В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 42 матча за «Краснодар», отличившись 14 голами и 18 результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2029 года.

«Краснодар» уступил московскому «Спартаку» в суперфинале Кубка России. Основное время завершилось ничьей — 1:1. В серии послематчевых пенальти у «быков» не забили Боселли и Кевин Ленини, что привело к поражению команды. Для «Спартака» этот кубок стал пятым в российской истории и рекордным 15-м с учетом турниров, проводившихся в СССР и СНГ.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Сперцян переходит в «Аль-Ахли» из-за денег.