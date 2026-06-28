Суперкомпьютер назвал фаворита чемпионата мира по футболу

Суперкомпьютер назвал Францию фаворитом чемпионата мира по футболу

Суперкомпьютер статистической платформы Opta перед началом плей-офф чемпионата мира по футболу назвал Францию главным фаворитом турнира.

Победа Франции оценивается с вероятностью 18,7%. Также в тройку фаворитов входят национальные команды Аргентины (16,3%) и Испании (13,5%).

Франция переиграла Норвегию в матче третьего тура чемпионата мира по футболу 2026 году.

Игра прошла на стадионе «Жилетт» в Фоксборо, штат Массачусетс, и завершилась со счетом 4:1. В составе победителей хет-трик оформил нападающий Усман Дембеле, еще один забил Дезире Дуэ. У норвежцев отличился Тело Осгаард.

После этой победы французы набрали девять очков и закрепились на первой строчке в турнирной таблице группы I. Норвежцы набрали шесть очков и стали вторыми.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее Испания установила рекорд по длительности беспроигрышной серии в официальных матчах.