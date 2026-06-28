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ЧМ-2026
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Бывший футболист сборной Португалии: Роналду уже не тот

Эус-футболист сборной Португалии Эдер: Роналду уже не тот
Annegret Hilse/Reuters

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной Португалии Эдер Маседу заявил, что Криштиану Роналду уже не тот, передает A Bola.

«Роналду все еще важен для сборной. Конечно, он уже не тот, что раньше — гораздо более взрывной и забивавший больше голов со штрафных. Но у него все еще есть ряд важных плюсов. Он по-прежнему один из самых быстрых игроков в команде, это точно», — сказал Эдер.

В 1/16 финала Португалия встретится с Хорватией 3 июля,

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира Португалия сыграла вничью с Колумбией. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Ранее колумбийские болельщики издевались над Роналду после матча ЧМ-2026.

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