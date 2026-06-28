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Губерниев рассказал, чего не хватило Узбекистану на чемпионате мира по футболу

Губерниев о сборной Узбекистана: может, им не хватило самоотдачи
Bernadett Szabo/Reuters

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление сборной Узбекистана на чемпионате мира по футболу, предположив, что команде не хватило самоотдачи, передает «Матч ТВ».

«Первый блин комом. Там есть футболисты, которые должны были быть лидерами, но они проигрывали единоборства. Может быть, не хватало какой‑то самоотдачи, но что есть, то есть. Поблагодарим команду за игру», — сказал Губерниев.

Сборная Узбекистана уступила ДР Конго в заключительном матче группового этапа. Команда не набрала ни одного очка в трех встречах и завершила турнир с разницей забитых и пропущенных мячей 2:11.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее российский боец назвал имя любимого футболиста.

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