В «Вашингтоне» раскрыли ситуацию с контрактом Овечкина

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталс» Крис Патрик сообщил, что клуб знает условия контракта, которые хочет получить российский нападающий Александр Овечкин. Его слова передает Russian Machine Never Breaks.

«Из бесед с Алексом перед его отпуском стало ясно, на какие условия контракта он рассчитывает. В ближайшее время планируется провести обсуждение, после которого станет понятнее, на каком этапе находятся переговоры и как сам Овечкин оценивает ситуацию», — сказал Патрик.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом. Более подробной информации об этом нет. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в московском «Динамо», в котором играл с 2001 по 2005 год, но существует вероятность переподписания контракта с «Вашингтоном».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.

Ранее Константин Тюкавин раскрыл, чем они с Овечкиным занимались в отпуске.