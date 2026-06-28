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ЧМ-2026
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Тюкавин раскрыл, чем они с Овечкиным занимались в отпуске

Тюкавин признался, что Овечкина не пробить в волейболе
Nick Wass/AP

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о совместном отдыхе с хоккеистом Александром Овечкиным, передает РИА Новости.

«Классный отпуск, в четыре начинался волейбол — до шести-полседьмого постоянно рубились. Потом шли на ужин, встречались после него, футбол смотрели и общались. Я в этот раз попал в компанию хоккеистов, поэтому тяжело оценивать. Все по-разному. Просто Саша в волейболе очень хорошо ставит блок — его вообще не пробить», — сказал Тюкавин.

В прошлом сезоне 23-летний Тюкавин в 31 матче забил 13 голов и отдал 6 голевых передач. Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро, а за всю карьеру в «Динамо» на счету Тюкавина уже 182 матча и 61 забитый мяч.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.

Ранее Тюкавин подтвердил, что им интересовался «Спартак».

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