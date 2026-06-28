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ЧМ-2026
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«Они создадут нам трудности»: тренер сборной Аргентины о матче с Кабо-Верде

Тренер Аргентины Скалони заявил, что Кабо-Верде создаст его команде трудности
Carl Recine/Reuters

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что команда Кабо-Верде создаст проблемы в предстоящем матче 1/16 финала чемпионата мира. Его слова передает Mundo Deportivo.

«Это хорошая команда, быстрая команда. Они хорошо играют, у них есть качество, и, возможно, для многих это не так, но я могу вас заверить, что это хорошая команда, и они создадут нам трудности. Бессмысленно с моей стороны утверждать, что они не являются сильным соперником, потому что это ложь», — сказал Скалони.

Кабо-Верде вышла в плей-офф со второго места в группе H. Это самая малонаселенная страна, сборная которой когда-либо пробивалась в плей-офф чемпионатов мира (525 тысяч человек). Аргентина набрала девять очков в трех матчах и заняла первое место в группе J.

Матч 1/16 финала между сборными Аргентины и Кабо-Верде пройдет 4 июля.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее Лионель Месси стал лучшим бомбардиром ЧМ-2026 на групповом этапе.

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