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ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Шотландии покинул пост после вылета с ЧМ-2026

Кларк покинул пост главного тренера Шотландии после вылета с ЧМ-2026
Paul Childs/Reuters

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк объявил об уходе с поста после того, как его команда не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу. Его слова передает пресс-служба Шотландской футбольной ассоциации.

«Самая эмоциональная часть прощания связана с моими игроками, без которых у нас не было бы ни одного из тех воспоминаний, накопленных с 2019 года. Они заслуживают всех похвал и восхищения, которые получают, и для меня было настоящей честью быть их тренером. Спасибо, что приняли меня, и удачи моему преемнику», — сказал Кларк.

Шотландия заняла третье место в группе C с тремя очками. Команда не попала в число восьми лучших сборных, занявших третьи места, и не пробилась в 1/16 финала.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее тренер Узбекистана оправдал команду после вылета с ЧМ-2026.

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