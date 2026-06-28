Результаты 17-го игрового дня чемпионата мира по футболу

На чемпионате мира по футболу завершился 17-й игровой день

На чемпионате мира по футболу в 17-й игровой день прошли шесть матчей.

Сборная Англии уверенно переиграла Панаму со счетом 2:0, а Хорватия одолела Гану — 2:1.

В группе K ДР Конго разгромила Узбекистан — 3:1, а встреча Колумбии и Португалии завершилась безголевой ничьей 0:0.

В группе J Аргентина разгромила Иорданию со счетом 3:1 и завершила группу с девятью очками, выиграв все три матча. В параллельной встрече Алжир и Австрия сыграли вничью 3:3.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Лионель Месси стал лучшим бомбардиром ЧМ-2026 на групповом этапе.