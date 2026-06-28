Месси установил уникальный рекорд и помог аргентинцам победить Иорданию

Матч третьего тура группового этапа между сборными Аргентины и Иордании завершился победой действующих чемпионов мира. Они выиграли со счетом 3:1.

Главной новостью в преддверии игры стало то, что Лионель Месси начнет ее на скамейке запасных – это анонсировал главный тренер «альбиселесте» Лионель Скалони. Вместе с тем он пообещал, что капитан выйдет на поле после перерыва. Вероятно, у такого решения было несколько причин. Во-первых, Лео немного отдохнул перед плей-офф. А во-вторых, получил шанс забить кто-то, кроме него: до этого автором всех мячей аргентинцев на турнире был именно Месси.

Активнее всех старался воспользоваться этой возможностью Джованни Ло Чельсо. И если его первый гол был отменен из-за офсайда, то затем он отличился уже безо всяких оговорок: на 19-й минуте он поразил ворота прямым ударом со штрафного. А вскоре южноамериканцы получили право на пенальти, который реализовал Лаутаро Мартинес.

Скалони сдержал слово: Месси появился на поле во втором тайме. Но произошло это после того, как Иордания отыграла один мяч. вышедший на замену Мусса Эль-Тамари замкнул прострел. Однако точку в матче поставили аргентинцы, и сделал это капитан команды, на днях отметивший 39-летие. Лео также отметился точным ударом со штрафного. Он улучшил рекорд бомбардирский рекорд чемпионатов мира до 19 голов, а также стал первым игроком в истории, забившим в семи матчах мундиалей подряд. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи. Сборная Аргентины с первого места вышла в 1/16 финала турнира, где сыграет с командой Кабо-Верде.

Ранее Алжир и Австрия сыграли вничью.