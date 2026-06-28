Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Спорт

Сборная ДР Конго впервые в истории сыграет в плей-офф чемпионата мира

Сборная ДР Конго вышла в плей-офф ЧМ-2026 благодаря победе над Узбекистаном
FIFA

В третьем туре группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 сборная Демократической Республики Конго одержала победу над командой Узбекистана. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Начало матча, впрочем, осталось за азиатской командой. Она могла забить самый быстрый мяч в истории мировых первенств, но гол Элдора Шомуродова на 22-й секунде не был засчитан из-за офсайда. Тем не менее, он все же поразил чужие ворота по правилам и сделал это довольно скоро: уже на 10-й минуте экс-игрок «Ростова» перебросил вратаря.

Африканцы на первых минутах совершенно потерялись на поле, но первая же их ответная атака завершилась взятием ворот. Натанаэль Мбуку от радиуса штрафной пробил в нижний угол, однако и его мяч не был засчитан: сам Мбуку в начале атаки нарушил правила. В этом арбитр Феликс Цвайер убедился, посмотрев повтор.

Первый тайм завершился со счетом 1:0, а во второй половине встречи игра повернулась на 180 градусов. На 68-й минуте Йоан Висса забил ответный мяч с пенальти, назначенный за фол со стороны Абдукодира Хусанова. 10 минут спустя вывел конголезцев вперед вышедший на замену Фистон Майеле. А на первой добавленной минуте Висса оформил дубль и установил окончательный счет. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Колумбия и Португалия сыграли вничью.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
McDonald's зарабатывает не на бургерах, Red Bull не производит напитки. Что мы не знаем об известных корпорациях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!