Сборная ДР Конго впервые в истории сыграет в плей-офф чемпионата мира

В третьем туре группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 сборная Демократической Республики Конго одержала победу над командой Узбекистана. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Начало матча, впрочем, осталось за азиатской командой. Она могла забить самый быстрый мяч в истории мировых первенств, но гол Элдора Шомуродова на 22-й секунде не был засчитан из-за офсайда. Тем не менее, он все же поразил чужие ворота по правилам и сделал это довольно скоро: уже на 10-й минуте экс-игрок «Ростова» перебросил вратаря.

Африканцы на первых минутах совершенно потерялись на поле, но первая же их ответная атака завершилась взятием ворот. Натанаэль Мбуку от радиуса штрафной пробил в нижний угол, однако и его мяч не был засчитан: сам Мбуку в начале атаки нарушил правила. В этом арбитр Феликс Цвайер убедился, посмотрев повтор.

Первый тайм завершился со счетом 1:0, а во второй половине встречи игра повернулась на 180 градусов. На 68-й минуте Йоан Висса забил ответный мяч с пенальти, назначенный за фол со стороны Абдукодира Хусанова. 10 минут спустя вывел конголезцев вперед вышедший на замену Фистон Майеле. А на первой добавленной минуте Висса оформил дубль и установил окончательный счет. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Колумбия и Португалия сыграли вничью.