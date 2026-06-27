Капитан «Краснодара» переходит в чемпионат Саудовский Аравии

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян переходит в саудовский «Аль-Ахли» за €20 млн, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Контракт Сперцяна с «Аль-Ахли» будет рассчитан до 2029 года. Футболист пройдет медосмотр в Дубае.

В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 42 матча за «Краснодар», отличившись 14 голами и 18 результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2029 года.

«Краснодар» уступил московскому «Спартаку» в суперфинале Кубка России. Основное время завершилось ничьей — 1:1. В серии послематчевых пенальти у «быков» не забили Боселли и Кевин Ленини, что привело к поражению команды. Для «Спартака» этот кубок стал пятым в российской истории и рекордным 15-м с учетом турниров, проводившихся в СССР и СНГ. В Российской премьер-лиге «Краснодар» занял второе место, уступив титул петербургскому «Зениту».

Ранее агент заявил, что «Краснодар» принял предложение Саудовской Аравии по Сперцяну.