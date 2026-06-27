Гашек заявил, что не уважает Трампа

Бывший вратарь сборной Чехии Доминик Гашек в своих соцсетях заявил, что не уважает президента США Дональда Трампа.

«Если президент лжец, мошенник и преступник, уважать такого человека – фундаментальная ошибка. Это приведет к упадку страны и всего общества», — написал Гашек.

Гашек написал свой пост в ответ на слова Трампа о том, что президента нужно уважать.

До этого чешский голкипер уже призвал лишить США крупных международных турниров. Это заявление было сделано после того, как в СМИ появилась информация, что почти 17 тысяч болельщиков за одну ночь аннулировали свои билеты на чемпионат мира по футболу — 2026 на фоне действий США. 3 января американские силы нанесли удар по Венесуэле, а ее лидер Николас Мадуро вместе с супругой был захвачен и вывезен в США.

Также Гашек заявлял, что Трамп выставил США на посмешище своими империалистическими амбициями.

Ранее Гашек поддержал решение Эстонии не пускать россиян на ЧЕ по фехтованию.