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Легенда «Челси» назвал преимущество Роналду над современными футболистами

Терри о Роналду: у современных игроков нет ни страсти, ни желания бороться
TROY TAORMINA/IMAGN IMAGES via Reuters

Экс-защитник лондонского «Челси» и сборной Англии Джон Терри на YouTube-канале Пирса Моргана заявил, что у португальца Криштиану Роналду есть страсть.

«Что мне нравится в Роналду? Страсть, которую он показывает в 41 год. Сегодня мы разговаривали о современных игроках, у которых нет ни страсти, ни желания бороться», — сказал Терри.

Португалия одержала победу над сборной Узбекистана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

В первом тайме Криштиану Роналду оформил дубль, а еще одним точным ударом отметился Нуну Мендеш. Во втором тайме Абдувохид Нематов забил в собственные ворота, а Рафаэл Леау установил окончательный счет матча.

В группе K Португалия занимает первое место, набрав четыре очка, у Узбекистана нет набранных баллов. Колумбия (3) и ДР Конго (1) проведут свой матч 24 июня.

Ранее журналист назвал Роналду примером для подражания.

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