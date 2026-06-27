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В «Зените» оценили игру футболиста за сборную Бразилии на ЧМ-2026

В «Зените» оценили игру Сантоса за сборную Бразилии на ЧМ-2026
Александр Гальперин/РИА Новости

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался об игре защитника Дугласа Сантоса на чемпионате мира по футболу. Его слова передает «Чемпионат».

«Считаю, что Дуглас Сантос играет на своем уровне. Если бы он подключался еще больше в атаку… Я так понимаю, что установка тренера — не бежать и не мешать Винисиусу играть в футбол. Сантос играет очень хорошо», — сказал Зарянов.

Сборная Бразилии возглавила группу С с семью очками. В 1/16 финала бразильцы встретятся с Японией 29 июня.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Российские футболисты пропускают чемпионат мира — 2026, который проходит в США, Мексике и Канаде.

Ранее в ФИФА подтвердили готовность поддерживать футбол в России.

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