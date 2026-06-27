Вратарь сборной Уругвая извинился перед народом после вылета с ЧМ-2026

Вратарь сборной Уругвая Муслера извинился перед народом страны после вылета с ЧМ

Вратарь сборной Уругвая Фернандо Муслера принес извинения соотечественникам за вылет команды с чемпионата мира по футболу. Его слова приводит TyC Sports.

«К сожалению, несмотря на всю подготовку, мне не удалось хорошо выступить на чемпионате мира. Я приношу извинения команде и всему уругвайскому народу, хотя этого недостаточно», — сказал Муслера.

Сборная Испании одержала победу над Уругваем в матче третьего тура в группе Н на чемпионате мира со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Алекс Баэна в конце первого тайма.

Уругвайцы, набрав два очка, заняли третье место в группе и лишились шансов на выход в плей-офф. Муслера допустил несколько ошибок в матчах группового этапа, а в игре с Испанией был заменён в перерыве.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее капитан сборной Ирана обвинил ФИФА в желании вылета команды с ЧМ-2026.