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«Вегас» обменял лучшего российского снайпера Кубка Стэнли

«Вегас» отдал лучшего российского снайпера Кубка Стэнли Дорофеева в «Рейнджерс»
Lindsey Wasson/AP

Российский нападающий Павел Дорофеев перешел из «Вегас Голден Найтс» в нью-йоркский «Рейнджерс» по итогам обмена. Сделку подтвердила пресс-служба «Рейнджерс».

Взамен «Вегас» получил 26-й и 92-й номера драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а также условный выбор в первом раунде 2028 года.

В прошедшем сезоне Дорофеев стал лучшим снайпером «Вегаса» в регулярном чемпионате, забив 37 шайб в 82 матчах. В Кубке Стэнли он забросил 12 шайб в 22 встречах, заняв второе место в команде по этому показателю.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Дисциплинарный орган Международной федерации хоккея (IIHF) отменил решение совета организации о недопуске российских команд к турнирам сезона-2026/27. Окончательное решение о возвращении будет принято на конгрессе IIHF в сентябре 2026 года.

Ранее появились подробности о позиции «Вашингтона» в вопросе с Овечкиным.

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