В ФИФА подтвердили готовность поддерживать футбол в России

В ФИФА заявили, что рады оказывать поддержку развитию футбола в России

Руководитель отдела Международной федерации футбола (ФИФА) по делам национальных ассоциаций Ахмед Харраз сообщил, что организация готова оказывать поддержку развитию футбола в России через свои программы. Его слова приводит «Матч ТВ».

«ФИФА рада возможности оказывать поддержку развитию футбола России посредством своих программ. ФИФА высоко ценит взаимодействие с РФС и подтверждает свою готовность поддерживать развитие футбола во всех его аспектах», — сказал Харрраз.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее капитан сборной Ирана обвинил ФИФА в желании вылета команды с ЧМ-2026.