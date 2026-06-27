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Капитан сборной Ирана обвинил ФИФА в желании вылета команды с ЧМ-2026

Капитан сборной Ирана Тареми заявил, что ФИФА и США хотят вылета команды с ЧМ
IMAGO/NOUSHAD THEKKAYIL/Global Look Press

Капитан сборной Ирана Мехди Тареми заявил, что Международная федерация футбола и власти США заинтересованы в вылете его команды с чемпионата мира — 2026, передает Daily Mail.

«Этот чемпионат мира — катастрофа. Джанни Инфантино пришел в нашу раздевалку после первой игры против Новой Зеландии и сказал, что решит все проблемы, но ФИФА ничего не сделала. Мы должны бороться против всего здесь. Думаю, организаторы предпочли бы, чтобы мы выбыли из турнира», — заявил Тареми.

Иран во время чемпионата мира базируется на территории Мексики и прилетает в США только непосредственно на проведение матчей. Команда набрала три очка в трех матчах группового этапа в квартете с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией и финишировала на третьем месте. Сборная Ирана может выйти в плей-офф ЧМ-2026, став одной из восьми лучших команд с третьих мест, однако это зависит от результатов других матчей.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Ранее определились 22 участника плей-офф ЧМ-2026.

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