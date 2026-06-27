Генсек РФС назвал РПЛ одним из лучших чемпионатов в Европе

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что Российская премьер-лига (РПЛ) является одним из лучших чемпионатов Европы. Его слова передает пресс-служба организации.

«Несмотря на наше отстранение, а также формальное снижение клубного рейтинга, который сейчас фактически не рассчитывается, наш чемпионат достаточно силен. По ключевым показателям: популярности, средней посещаемости, доходности и ряду других параметров — он является одним из лучших чемпионатов в Европе», — сказал Митрофанов.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

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