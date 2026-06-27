Сенегал пробился в плей-офф чемпионата мира

Сборная Сенегала обеспечила себе участие в 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

Команда набрала три очка и закрепились на третьей строчке в турнирной таблице группы I.

Решающим фактором стал ничейный результат матча между сборными Египта и Ирана в группе G, который завершился со счетом 1:1. Благодаря этому сенегальцы не опустятся ниже восьмой строчки в рейтинге команд, занявших третьи места.

Для Сенегала это четвертое участие в чемпионатах мира. Лучшим достижением африканской сборной остается выход в четвертьфинал в 2002 году.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее стали известны результаты 16-го игрового дня.