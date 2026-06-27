Результаты 16-го игрового дня чемпионата мира по футболу

На чемпионате мира по футболу завершился 16-й игровой день

На чемпионате мира по футболу в 16-й игровой день прошли шесть матчей.

Французская сборная на стадионе в США разгромила Норвегию со счетом 4:1. Хет-трик в активе Усмана Дембеле, также отличился Дуэ. Единственный гол норвежцев забил Осгор. Сенегал разгромил Ирак, выиграв 5:0. Авторами голов стали Диарра, Сарр, Гейе (дубль) и Ндиайе. Иракский футболист Сулака был удален с поля.

В группе H Испания минимально обыграла Уругвай (1:0). Единственный гол забил Баэна. Уругваец Каноббио получил красную карточку. Матч Кабо-Верде и Саудовской Аравии завершился безголевой ничьей.

В группе G Бельгия разгромила Новую Зеландию (5:1). Дубль оформил Троссард, также забивали Де Брейне, Лукаку и Салемакерс. У новозеландцев отличился Джаст. Встреча Египта и Ирана завершилась ничьей 1:1: у египтян забил Сабер, у иранцев — Резаян.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Германия узнала соперника по 1/16 финала ЧМ-2026.