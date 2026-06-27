Германия узнала соперника по 1/16 финала ЧМ-2026

Сборная Германии сыграет с командой Парагвая в 1/16 финала ЧМ-2026

Сборная Германии сыграет с национальной командой Парагвая в 1/16 финала плей-офф чемпионата мира — 2026.

Матч начнется 29 июня в 23:30 по московскому времени.

25 июня Германия проиграла сборной Эквадора в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Это поражение не помешало немцам стать победителями группы E, где также выступали Кот-д'Ивуар и Кюрасао.

В своем матче третьего тура группового этапа Парагвай сыграл вничью с Австралией, встреча завершилась с результатом 0:0. Парагвайцы набрали достаточно очков, чтобы попасть в число лучших команд, занявших третьи места, и пробились в плей-офф.

Пара Германия — Парагвай стала седьмой уже известной. До этого определились следующие противостояния: США — Босния и Герцеговина, Бразилия — Япония, Нидерланды — Марокко, Канада — ЮАР, Норвегия — Кот-д'Ивуар, Аргентина — Кабо-Верде.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее был назван наиболее вероятный соперник Франции в 1/16 финала ЧМ-2026.