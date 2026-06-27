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Сборная Кабо-Верде сыграет с Аргентиной в 1/16 финала ЧМ-2026

Сборные Кабо-Верде и Аргентины встретятся в 1/16 финала ЧМ-2026
Marco Bello/Reuters

Сборная Кабо-Верде в 1/16 финала плей-офф чемпионата мира — 2026 сыграет с национальной командой Аргентины.

Игра состоится 4 июля, стартовый свисток прозвучит 1:00 по московскому времени.

В третьем туре группового этапа команда из Кабо-Верде сыграла вничью с Саудовской Аравией. Встреча, которая состоялась на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в американском Хьюстоне, завершилась с результатом 0:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Франсуа Летексье из Франции.

Команды Кабо-Верде и Саудовской Аравии выступали в группе H вместе с национальными сборными Испании и Уругвая. Этот ничейный результат при проигрыше уругвайской команды в параллельном матче позволил сборной Кабо-Верде занять второе место в этом квартете и выйти в плей-офф чемпионата мира напрямую, имея в активе три очка. Саудовская Аравия остается на четвертой позиции с одним баллом.

Аргентина на групповом этапе одержала две победы — над Алжиром и Австрией. Команде еще предстоит сыграть с Иорданией.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее был назван наиболее вероятный соперник Франции в 1/16 финала ЧМ-2026.

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