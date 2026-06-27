Испания обыграла Уругвай и заняла первое место в группе Н на чемпионате мира

Сборная Испании одержала победу над Уругваем в матче третьего тура в группе Н на чемпионате мира по футболу — 2026. Все решил единственный точный удар Алекса Баэны в конце первого тайма, а также ошибка голкипера Фернандо Муслеры, который не сумел отразить не самый сложный мяч — 1:0. Главный тренер «альбиселесте» Марсело Бьелса фактически признал свою неправоту при выборе состава, заменив в перерыве Муслеру на Себастьяна Рочета, который был основным весь отборочный цикл.

Рочет сохранил свои ворота в неприкосновенности, хотя вышедший на замену у Испании Ферран Торрес пробил в перекладину, выйдя один на один. Но при этом сами уругвайцы так и не смогли поразить ворота Унаи Симона и, заняв с двумя очками третье место, лишились шансов на выход в плей-офф, так как минимальным порогом для попадания в 1/16 финала для команд с третьих мест будут три набранных очка.

Испания, которая так и не пропустила на групповой стадии, в первом раунде плей-офф встретится со вторым местом группы J, которое займет либо Австрия, либо Алжир, которые сыграют друг с другом в матче третьего тура.

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