Сборная Кабо-Верде вышла в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с Саудовской Аравией и вышла в плей-офф ЧМ

Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с Саудовской Аравией в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2026.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в американском Хьюстоне, завершилась с результатом 0:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Франсуа Летексье из Франции.

Команды Кабо-Верде и Саудовской Аравии выступали в группе H вместе с национальными сборными Испании и Уругвая. Этот ничейный результат при проигрыше уругвайской команды в параллельном матче позволил сборной Кабо-Верде занять второе место в этом квартете и выйти в плей-офф чемпионата мира напрямую, имея в активе три очка. Саудовская Аравия остается на четвертой позиции с одним баллом.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее был назван наиболее вероятный соперник Франции в 1/16 финала ЧМ-2026.